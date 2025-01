Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 18 gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento oggi – sabato 18– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.Deacon è sorpreso dal fatto che Sheila abbia salvato la vita di Kelly e ritiene che questo episodio cambierà in meglio l’opinione di suo figlio nei suoi confronti.Finn, in preda ai sensi di colpa e al turbamento per aver messo in pericolo la bambina, cerca inutilmente di calmare Steffy invitandola ad essere riconoscente a Sheila.Liam insiste che di Finn non può più fidarsi, ma Wyatt lo incalza con il suo solito dubbio che in realtà il fratello sia mosso dal desiderio di tornare con Steffy.