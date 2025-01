Basket Serie A 2024 2025 | comincia il girone di ritorno Venezia-Olimpia Milano il big match

Leggi su Sportface.it

Dopo il turno della scorsa settimana che ha definito le squadre e gli accoppiamenti per la Coppa Italia, inizia ildidelladi. Un weekend molto importante, quindi, perché ora inizia la fase calda della stagione, in cui ormai si conoscono i valori delle squadre che cercheranno di consolidare o migliorare la propria posizione in classifica in vista del finale di campionato. Ecco, quindi, cosa ci dobbiamo aspettare da questa giornata che si apre sabato 18 gennaio con due anticipi (Reggio Emilia-Trieste e Trento-Treviso) per poi chiudersi lunedì 20 con il posticipo tra Virtus Bologna e Cremona; in mezzo, il bigtra.RISULTATI E CLASSIFICAKabengele e Simms, Reyer– Foto Mattia Radoni/IPA SportA:il bigdella 16^ giornataNella sfida del Taliercio, in programma alle ore 17 di domenica 19, gli uomini di coach Spahija andranno a caccia di un risultato importante per ritrovare quella continuità di rendimento necessaria a portarsi tra le prime otto.