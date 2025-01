Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, Paolini eliminata in 3 set da una brava e fortunata Svitolina

Finisce al terzo turno il percorso di Jasminea questi. L’azzurra saluta Melbourne dopo essere stata sconfitta da Elinain 3 set (2-6, 6-4, 6-0). L’ucraina ha giocato un ottimo tennis che ha ricordato i suoi momenti migliori, mentre nell’ultimo e decisivo set l’azzurra ha lasciato un po’ a desiderare venendo dominata. Se l’italiana aveva avuto vita semplice, battendo in due set al secondo turno la messicana numero 70 del mondo Renata Zarazua, questa volta è stato decisamente tutto più difficile. Perè stato un terzo set molto complicato perso per ben 6 game a 0 per mano di una(autrice di alcuni miracoli veri e propri). L’azzurra aveva giocato una buona partita, ma alla fine è ceduta faticando a trovare i giusti appoggi e commettendo troppi errori.