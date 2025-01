Formiche.net - Algoritmi educativi, la sfida democratica ai tempi dell’IA secondo Caligiuri

E se gli, invece di spingerci ad acquistare compulsivamente, ci insegnassero a pensare criticamente? Utilizzare la tecnologia che sta trasformando la nostra società per preservare e potenziare le capacità critiche dell’essere umano. È la proposta di Mario, pedagogista all’Università della Calabria, presidente della Società Italiana di Intelligence e direttore dell’Osservatorio sulle politiche educative dell’Eurispes, ha lanciato nei giorni scorsi su Wired.La sua visione si basa sull’idea di trasformare glida strumenti di persuasione commerciale a promotori del pensiero critico, ribaltando la prospettiva convenzionale sul rapporto tra intelligenza artificiale ed educazione. L’intuizione di partenza è tanto semplice quanto potente: se glihanno dimostrato di poter influenzare i comportamenti di consumo, perché non riprogettarli per stimolare la riflessione e umana la consapevolezza?In questa interpretazione, la tecnologia non è più un mezzo di condizionamento, ma una preziosa alleata nello sviluppo della capacità di giudizio e anche un antidoto al trasferimento inconsapevole sempre maggiore delle facoltà umane alle macchine.