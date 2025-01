Thesocialpost.it - Aggredisce il figlio di 15 anni perché è gay: “Ti uccido”

Un episodio di violenza familiare ha scosso Napoli: un padre ha aggredito ilquindicenne, minacciandolo di morte e colpendolo con una chiave inglese, per il suo orientamento sessuale. Grazie all’intervento tempestivo dei servizi sociali del Comune di Napoli, il ragazzo è stato trasferito in una comunità protetta, dove riceverà il supporto necessario.La denuncia dell’assessore TrapaneseLuca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali e noto attivista, ha reso pubblica la vicenda attraverso i suoi canali social. Trapanese, fondatore dell’associazione A ruota libera e promotore di progetti dedicati alla disabilità, ha sottolineato l’importanza di accogliere e accettare le diversità all’interno delle famiglie. “Il rispetto e l’amore devono sempre prevalere, accettando le differenze come una straordinaria ricchezza per la società”, ha dichiarato, richiamando la necessità di percorsi educativi rivolti alle famiglie per promuovere una cultura dell’inclusione.