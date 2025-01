Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist discese Cortina e Wengen, programma, streaming

Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci2024-2025: gli uomini saranno ancora adopo il superG di ieri, mentre le donne scenderanno in pista dopo le prove ad’Ampezzo.Inci sono duelibere: al maschile si riparte sul Lauberhorn dopo la bellissima prima affermazione in carriera di ieri da parte di Franjo von Allmen che ha approfittato alla grande del pettorale e ha messo in fila tutti. Buone indicazioni sono arrivate però per Mattia Casse e Dominik Paris che possono essere competitivi anche. Al femminile si corre sulla mitica Olympia delle Tofane con Federica Brignone e Sofia Ga speranze italiane, ma anche una Lindsey Vonn che è pronta a vincere per la tredicesima volta su questa pista sulla quale ha fatto la storia.Guarda la Coppa del Mondo di scisu DAZN.