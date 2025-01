Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Giorgio Manetti commenta il trono di Tina Cipollari

Leggi su Anticipazionitv.it

ha inaugurato il suo percorso come tronista a, sorprendendo fan e pubblico. La storica opinionista ha deciso di rimettersi in gioco, dando vita a unche promette di essere fuori dal comune. Ma cosa ne pensa, il famoso “Gabbiano” e amico della? In una recente intervista, l’ex cavaliere delover ha detto la sua, affrontando anche altre dinamiche del programma.: la reazione dialdiLa notizia del nuovo ruolo diha suscitato curiosità, alimentando voci su un possibile ritorno in trasmissione di. L’ex cavaliere, però, ha subito messo le cose in chiaro: “Vi immaginate io a corteggiare? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente, ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare, ma neanche nessun’altra dama”.