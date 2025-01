Lanazione.it - Tutti alla notte del liceo classico

Leggi su Lanazione.it

Studenti e docenti sono pronti per l’ormai tradizionalebianca del, oggi dalle 18 a mezza. Tante le attività: dlettura de ‘L’infinito’ di Leopardi in tutte le lingue del mondo, compreso il dialetto aullese, a canti, balli, recite, esperimenti scientifici, esercizi ginnici, dibattiti. E poi letture e mini conferenze, dibattiti e giochi, laboratori didattici e teatrali dal vivo, debate. I giovani della redazione dello Zibaldone o della radio di Lunilicei seguiranno tutta la serata, faranno interviste agli ospiti che potranno entrare in tutte le aule.