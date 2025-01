Ilrestodelcarlino.it - Travolse auto con padre e figlio. Conducente condannata a 2 anni

persero la vita in un incidente stradale a Marotta. Ieri il tribunale di Pesaro ha pronunciato una sentenza di condanna a duedi reclusione, pena sospesa, per una 30enne marchigiana assistita dall’avvocato Peter Martinelli, che a giugno 2022 urtò l’sulla quale viaggiavano le due vittime. Si chiamavano Michele e GiovAscione, di 57 e 32, originari di Napoli ma trasferitisi a Fano da quasi vent’, entrambi professionisti del settore nautico. La donna è stata ancheal pagamento delle spese processuali ed è stata disposta la sospensione della patente per 36 mesi. Il giudice ha inoltre disposto il pagamento di una provvisionale per i familiari che si sono costituiti parte civile, assistiti dall’avvocato Tristano Tonnini, con somme che variano, per ciascuno dei 7 familiari, dai 90mila ai 35 mila euro.