Spazionapoli.it - “Squadra diversa senza di lui, ma c’è un altro aspetto”: Conte torna su Kvara e lancia un messaggio

Leggi su Spazionapoli.it

Antonioha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla cessione dial Paris Saint Germain.L’addio di Khvichatskhelia è evidentemente oggetto di discussione ormai da diverso tempo. Il giocatore è partito alla volta di Parigi, dove in queste ore svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Paris Saint Germain per i prossimi cinque anni.La piazza ha mostrato in queste ore tutto il disappunto per la decisione di lasciarlo andare via nel bel mezzo di una stagione dove lo stessoè diventato un punto di riferimento anche per lo stesso Antonio. Al tempo stesso, però, le dinamiche hanno preteso quello che ad oggi rappresenta un sacrificio quasi obbligato.Antonio, durante la conferenza stampa di oggi in vista del match di domani contro l’Atalanta, è stato interrogato proprio sul caso, lasciandosi andare ad un’analisi che ha preso in esame tutto l’organico azzurro.