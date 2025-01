Quotidiano.net - Space X: esplode in volo la navicella Starship. Ma per Elon Musk non si tratta di un fallimento

Leggi su Quotidiano.net

Il 16 gennaio 2025, la navettadiX, uno dei progetti più ambiziosi dell'era spaziale, ha subito una catastrofica esplosione inpochi minuti dopo il decollo dalla piattaforma di lancio di Boca Chica, in Texas. Un evento che ha lasciato senza parole gli appassionati e gli esperti del settore. Tuttavia, nonostante la drammatica fine delX ha dichiarato che questa missione non può essere considerata un completo. Al contrario, l'incidente offre importanti spunti per il progresso tecnologico e scientifico. Un incidente annunciato La missione del razzodiX faceva parte di un test fondamentale per il perfezionamento di una navetta destinata a cambiare il futuro dell'esplorazione spaziale, sia per le missioni umane che per quelle commerciali.