Scritte no vax alla materna | Gesto inqualificabile

Vandali in azione in una scuola. Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì ignoti hanno imbrattato conno vax realizzate a vernice spray la facciata della scuolaGianni Rodari della Cosina. Immediatamente avvisati, gli organi competenti hanno preso in carico la segnalazione dell’accaduto. Su incarico del Comune, proprietario dell’immobile, una squadra di operai è intervenuta per ripulire gli imbrattamenti e ripristinare il decoro della struttura. La scuola è già stata in pratica totalmente ripulita. L’amministrazione comunale esprime la più ferma condanna "per questo, che colpisce non solo un luogo pubblico, ma anche il cuore della nostra comunità: i bambini e le bambine che frequentano la scuola, insieme alle loro famiglie". "Questi atti vandalici – ha dichiarato l’amministrazione comunale – non colpiscono solo le istituzioni, che certamente sono il bersaglio di tali gesti, ma danneggiano profondamente i più piccoli.