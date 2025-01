Romadailynews.it - Roma: Rocca su poliziotti aggrediti Quarticciolo, riportare sicurezza con modello Caivano

Un agguato “inqualificabile e intollerabile quello avvenuto al, periferia di, dove alcuni agenti di polizia, nel corso di un controllo antidroga, sono statida un branco di 20 persone. Dobbiamoe legalita’ non soltanto al, ma anche negli altri quartieri piu’ complicati di, coniugandoe recupero sociale”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco. “Ildeve essere quello di, come gia’ previsto dal Governo: presenza dello Stato, con il pieno coinvolgimento delle straordinarie energie della societa’ e del Terzo Settore. Agli agenti di Poliziae feriti giungano la solidarieta’ e la vicinanza della Giunta Regionale del Lazio”, conclude