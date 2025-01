Iodonna.it - Prontissima per nuove sperimentazioni capelli a 62 anni. Splendida e raggiante

Il Golden Globe 2025, ricevuto per la prima volta a 62, è solo l’inizio di un’annata che si preannuncia storica per Demi Moore. Lei, intanto, non perde occasione per farsi notare conmise che mettono in risalto la sua bellezza. Come all’evento Palm Springs International Film Awards, dove ha rilanciato il re degli accessoribon ton, in chiave attualissima: il fiocco. Demi Moore, primo Golden Globe a 62: una rivincita su chi la considerava «un’attrice da popcorn» X Demi Moore, regina della chioma brunette over 60Ai Golden Globes ha illuminato tutti con la sua radiosa bellezza.