Poste chiuse a Monterosso sindacati sul piede di guerra | Disagi per i cittadini e il personale degli altri uffici

Bergamo. A un mese dalla chiusura dell’o postale del quartiere di, la Cgil segnala come le conseguenze della decisione diItaliane “si stiano rivelando insostenibili, sia per icoinvolti ma anche per ildello sportello di via Pietro Ruggeri da Stabello”, verso cui confluiscono molti utenti del quartiere che ne è rimasto privo ed anche di quello di Redona.“La situazione è particolarmente critica per le persone anziane e meno digitalizzate, che si recano nell’o postale non solo per operazioni classiche come il pagamento dei bollettini, ma anche per ritirare raccomandate e pacchi” ha sottolineato Giacomo Pessina, segretario generale dello Spi-Cgil di Bergamo.“Le lavoratrici dell’o postale di via Pietro Ruggeri da Stabello, già impegnate nel garantire il normale servizio per il quartiere di Valtesse-Valverde, si trovano ora a dover gestire anche l’utenza proveniente dae Redona – ha aggiunto Alessandro Esposito di Slc-Cgil provinciale, che segue appunto i dipendenti diItaliane -.