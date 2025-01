Inter-news.it - Pellegrini chiaro: «Giocherò alla Roma finché potrò. Amore evidente!»

Lorenzo, capitano della, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Fra i temi affrontati, la sua situazione di mercato. Ilno ha indicato in modoi suoi auspici per il futuro.LA POSIZIONE – Lorenzonon intende lasciare la. Il calciatore italiano lo ha espresso a chiare lettere in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, nel corso della quale ha posto l’accento sulle sue speranze in vista del futuro: «L’idea di partire è un pensiero che evito. Lascio che sia il campo a decidere. Io sono una persona molto fatalista, quindi cerco sempre di essere positivo. Posso assicurare cheavrò la possibilità di indossare la maglia della mialo farò dando tutto me stesso, anzi di più, come sempre fatto. Non ho bisogno di dichiarare l’per la, è così».