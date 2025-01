Anteprima24.it - Pallamano, Serie A Silver: la Genea Lanzara ospita il Campus Italia

Tempo di lettura: 2 minutiE’ tempo di rimboccarsi le maniche per la. I salernitani cari al Presidente Domenico Sica, difatti, dopo l’exploit sul campo del Belluno, sono attesi da due importantissime sfide casalinghe consecutive. Si parte dall’ ostico match contro i giovanissimi atleti del, che andrà in scena questo Sabato alle ore 18:00 presso la Palestra Caporale Palumbo.Entrambe le squadre sono appaiate in classifica a quota dieci punti. Da un lato i rossoblu sono galvanizzati dal successo esterno dello scorso weekend e sono desiderosi di proseguire la striscia positiva e, allo stesso tempo, di riscattarsi dalla sconfitta di misura rimediata nel girone di andata nei confronti del: i migliori prospetti dello stivale, al contempo, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Bologna United, dunque giungeranno a Salerno per invertire la rotta.