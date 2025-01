Anteprima24.it - Orizzonti Popolari presenta ‘Perché non possiamo non dirci cristiani’

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il celebre saggio crociano, nella recente rilettura in chiave eminentemente politica di Ortensio Zecchino, ad inaugurare la stagione 2025 di. Il convegno, in programma lunedì 20 gennaio, alle 18:00, presso il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, vedrà la partecipazione, accanto all’autore, del professore Francesco Di Donato, ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università Federico II di Napoli, e di Sergio De Piano, presidente die docente di filosofia, di formazione hegeliana.La scelta del libro di Zecchino costituisce, nelle intenzioni dell’associazione politico-culturale arianese, una preziosa occasione per approfondire il legame (lungamente studiato dall’autore, anche grazie a inediti scambi epistolari), tra i due maggiori rapnti delsmo italiano, Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi, e uno dei numi tutelari del liberalismo europeo, Benedetto Croce.