Napoli, il 13 febbraio il “Memorial Andrea Mellone” per la Fondazione Santobono-Pausilipon

Si terrà lunedì 32025 alle ore 20.30 al teatro Cilea il “”, dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1°2024. Per ricordarlo nel corso della serata presentata da Magda Mancuso e Dino Piacenti, con il ricavato – al netto delle spese – devoluto alla(rappresentata da Flavia Matrisciano, Anna Maria Ziccardi e Silvia Signorelli), interverranno numerosi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo quali Gigi Finizio, Valentina Stella, Gianni Fiorellino, Stefania Lay, Mister Hyde, Francesco Malapena, Francesca Marini, Carlo Cuomo, Hmuff, Salvatore Gisonna, The Must, Erry Mariano e tanti altri ospiti a sorpresa. All’evento, ideato da Gennaro(padre del giovane) con il coordinamento artistico di Francesco Viglietti, presenzieranno illustri ed autorevoli rappresentati delle istituzioni tra cui il deputato Francesco Emilio Borrelli, l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune diAntonio De Jesu, Ezio Tavolarelli dell’Automobile Club Italia, Biagio Ciaramella (vice-presidente della AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada), Elena Ronzullo (presidente A.