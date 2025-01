Anteprima24.it - Multe con il “grattino” scaduto: il Tribunale dà ragione ai Vigili

Tempo di lettura: 2 minutiLa nota della Polizia Municipale di Avellino:ILDI AVELLINO CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO (C.D. TICKET)Con la recentissima sentenza n. 10034/24 dello scorso 11 dicembre 2024 ildi Avellino, quale giudice del gravame, fa definitivamente chiarezza sulla fattispecie del cosiddetto “ticket” (mancato pagamento del parcheggio), condividendo appieno la tesi sostenuta da Comando di Polizia Municipale.In particolare il Giudice ha confermato il principio che il mancato rinnovo del ticket, e quindi la sosta su suolo pubblico che si protrae oltre l’orario per cui è stata corrisposta la tariffa, costituisce illecito amministrativo e non mero inadempimento contrattuale, essendo quindi del tutto legittima la sanzione irrogata dagli organi accertatori.