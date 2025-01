Calciomercato.it - Mourinho irrompe, Conte spiazzato: offerta irrinunciabile

Lo Special One ha puntato un big in difesa nella lista dell’allenatore del Napoli: pronta un’mai arrivata prima d’oraIn queste ore si è scaldato parecchio il percorso che porta dall’Italia a Parigi e viceversa. Ieri è arrivato Randal Kolo Muani a Torino per cominciare la sua nuova avventura con la maglia della Juventus, Giuntoli è riuscito a strappare un prestito secco, per cui il francese giocherà il primo luglio tornerà direttamente al PSG. Un rinforzo importante per un calciatore che darà alternative importanti a Vlahovic, con il serbo che ora dovrà anche sudare per tenersi il posto.(LaPresse) – calciomercato.itA fare il percorso inverso sarà Kvicha Kvaratskhelia, che nelle prossime ore decollerà in direzione Francia e firmare col PSG di Luis Enrique. Al Napoli andranno 70 milioni più bonus, con i quali De Laurentiis e Manna dovranno trovare un sostituto il più in fretta possibile.