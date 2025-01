Mondiali di Pallamano Maschile 2025 Italia sensazionale con l’Algeria | super vittoria per il Main Round

Leggi su Ilfaroonline.it

L’dellaprosegue i suoi successi al Mondiale, in svolgimento in Danimarca. E scrive l’ennesima pagina storica. Gli Azzurri, infatti, si prendono lacon una provatessuta in campo con(32-23). Ed è la seconda partita conquistata in competizione. E si aprono le porte del.Non si era mai spinta così avanti in un torneo iridato l’. E ora aumentano i sogni del podio.La fase successiva della competizione prosegue il 18 gennaio con l’interessante ed emozionante sfida i campioni in carica e campioni olimpici della Danimarca. In seguito, ecco di nuovo l’in campo il 21 gennaio per il via appunto alla. Gli Azzurri dovranno arrivare con almeno due punti in tasca e affronteranno le tre migliori classificate del Gruppo A (Germania, Repubblica Ceca, Svizzera e Polonia).