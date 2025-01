Ma quindi ora lo chiudono? Grande Fratello cosa è successo dopo l’ultima puntata

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una pessima notizia ha raggiunto ile Alfonso Signorini nella mattinata di venerdì 17 gennaio, poche orelain diretta. Una situazione che si temeva alla vigilia e che purtroppo ha rispettato le previsioni. Per il reality show è probabilmente il momento più difficile di sempre,sembrerebbe essere sempre più vicina la fine.Signorini non è in grado di dare la sterzata decisa ale ora i vertici di Mediaset potrebbero perdere del tutto la pazienza. Andare avanti in questo modo diventa improduttivo, ecco dunque uscire fuori una news preoccupante per coloro che comunque seguono il programma.Leggi anche: “Entra per Amanda”. All’incontro più emozionante: l’altra concorrente trema, brutta notizia per Signorini: “Così si chiude”I risultati sugli ascolti televisivi, diramati nelle scorse ore, stanno mettendo nei guai il