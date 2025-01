Quotidiano.net - Lucio Malan (FdI): “No al terzo mandato. La legge rimane così”

Roma, 17 gennaio 2025 – “No, Zaia non ha governato male, come non lo hanno fatto altri presidenti di Regione e tantissimi sindaci che alla fine dei due mandati hanno ceduto il passo ad altri perché lalo stabilisce. Molti di questi non avevano governato male”. Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italiagetta acqua sul fuoco sulla polemica del governatore del Veneto. Ma una cosa ci tiene a dirla: “Riguardo le dichiarazioni di Zaia, noi non diamo dell’idiota né del mangiapane a tradimento a nessuno. Osservo però che i sindaci e i presidenti di Regione sono cariche monocratiche e hanno un potere che nessun altro ha in Italia. Per mandarli via bisogna sciogliere il Consiglio. Cosa che non vale per i parlamentari”. Però sindaci e governatori fanno notare che loro sono eletti direttamente.