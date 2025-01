Anteprima24.it - Luca Aquino ospite di Bollani su Rai3: il progetto con Dalla e l’amore per la musica

Tempo di lettura: < 1 minuto“Amo tutta la” dice il sannita, annoverato tra i musicisti jazz italiani più apprezzati sulla scena internazionale, questa sera su Rai 3 a ‘Via dei Matti n° 0’, il programma condotto da Stefanoe Valentina Cenni. Prima di una breve esibizione con la sua tromba e il suo stile inconfondibile,ha condiviso aneddoti preziosi della sua carriera, soffermandosi in particolare sulla collaborazione con Lucio. “Mi mise in contatto con lui l’amico Mimmo Paladino,” ha raccontato il trombettista. “Dopo una primissima conoscenza, gli inviai la demo di un mio nuovo album Chiaro, registrato a Oslo con il mio trio norvegese, e gli chiesi di sovraincidere il clarinetto. Mi chiamò dopo qualche giorno e mi invitò a Bologna, anticipandomi che avrebbe avuto piacere nel registrare anche la voce, in francese.