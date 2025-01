Gqitalia.it - Lorenzo Zurzolo, il caso M e la costruzione di un attore

Incontroa Testaccio, durante un tipico pomeriggio romano, in cui il freddo e la pioggia rimangono solo una pigra minaccia. Ordiniamo una tisana e ci dimentichiamo rapidamente del traffico che imperversa dall’altra parte della vetrata. Il ragazzo che ho di fronte, timido e riservato, non potrebbe essere più distante da quello che, nei giorni precedenti, ho visto nei panni di Italo Balbo, squadrista e comandante generale delle milizie volontarie fasciste, in M - Il figlio del secolo, serie Sky Original tratta dal romanzo con cui Antonio Scurati ha vinto il Premio Strega. La nostra conversazione inizia proprio dal suo controverso personaggio.«Ho sentito da subito una forte responsabilità», esordisce. Riflette bene sulle sue parole, il senso di responsabilità si estende anche alle interviste.