Puntomagazine.it - L’opera dei contrasti

Leggi su Puntomagazine.it

Il visconte dimezzato: una fiaba sulla complessità umana e sulla coesistenza di bene e maleNonostante si presenti come una fiaba raccontata con un linguaggio chiaro, semplice e lineare, Il visconte dimezzato è un’opera complessa e profonda nella sua analisi della umana società. Pubblicato nel 1952, primo della trilogia de I nostri antenati, seguito da Il barone rampante (1957) e Il cavaliere inesistente (1959), è la storia del visconte Medardo di Terralba, narrata in prima persona dal nipote, un bambino di circa otto anni, figlio di sua sorella. Egli descrive e racconta ciò che accade davanti ai suoi occhi, tranne che per alcuni flashback che servono a narrare ciò che non segue la linea cronologica degli eventi.La storia racconta la strana vicenda del visconte Medardo di Terralba, che parte per la guerra contro i Turchi e, alla prima battaglia, viene colpito da una palla di cannone e spaccato in due.