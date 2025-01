Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 15-4, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: avvio complicatissimo per i bianconeri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-6 Tornike Shengelia riporta lasotto la doppia cifra di svantaggio.15-4 Devin Booker brucia la retina dall’arco: +11!12-4 Giffey va a bersaglio dal pitturato.10-4 Piazzato di Grazulis per il -6.10-2 Schiacciata di Devin Booker, che ha già segnato 7 punti.8-2 Torniek Shengelia sblocca il punteggio per ladopo tre minuti!8-0 Booker finalizza in contropiede: partenza perfetta dei bavaresi, subito time-out di Ivanovic!6-0 Booker emula il compagno: uno-due micidiale del!3-0 Giffey spara subito una tripla dall’angolo.Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimenti a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due allenatori: Weiler-Babb Edwards Giffey Voigtmann Booker (); Cordinier Pajola Tucker Shengelia Grazulis ()Cresce l’adrenalina nell’impianto della città bavarese, con l’inizio del match ritardato di qualche minuto a causa di un piccolo problema elettrico già risolto.