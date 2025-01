Ilfoglio.it - L’arresto di Trentini e la politica degli ostaggi del Venezuela che s’intensifica

La scomparsa indi Alberto, 45enne cooperante veneziano, che per assistere disabili vi era arrivato il 17 ottobre in missione con l’ong Humanity e Inclusion, è stato denunciata due mesi dopo, quasi in contemporanea con un altro scontro che si sta consumando fra il regime di Maduro e il governo italiano. Qualche giorno fa Caracas ha imposto una limitazione del personale delle ambasciate di Italia, Francia e Paesi bassi a non più di tre elementi, arrivato anche a Francia e Paesi Bassi, con conseguente intimazione agli altri diplomatici e membri dello staff di lasciare il paese entro quarantotto ore (un ordine dai risvolti surreali, visto i diplomatici hanno anche il divieto di allontanarsi oltre i 40 chilometri dall’ambasciata, ma l’aeroporto è oltre quel raggio di movimento autorizzato).