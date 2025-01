Ilrestodelcarlino.it - La tempesta Gabri porta il maltempo sull’Emilia Romagna, pioggia e neve: ecco dove

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 17 gennaio 2025 – Ancorain Emilia. L’inizio del weekend si prevede con(già caduta ieri in), gelate e temperature molto rigide che si alzeranno per rientrare tra nella norma tra la fine della settimana e l’inizio della prossima. Questo è il quadro della situazione meteorologica che ci presenta Roberto Nanni, esperto meteorologo di Ampro che annuncia come “un altro vortice di bassa pressione sarà destinato ad influenzare le sorti del tempo sul nostro Paese in prossimità del weekend, con strascichi anche per l’Emilia-nei giorni a venire". Questo dopo che la perturbazione di inizio settimana aveva abbandonato le nostre zone. La"Un ciclone afro-mediterraneo in veloce sviluppo – spiega Nanni -, denominato ufficialmente, tenterà di guadagnare faticosamente terreno verso nordndo dei peggioramenti a più riprese fin verso il centro Italia.