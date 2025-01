Ilnapolista.it - Juve-Milan ci dirà se Motta ha vera stoffa (Damascelli)

Tonysulle pagine del Giornale analizza il gruppetto che segue il Napoli di Conte in cui “c’è confusione, ci sono premesse, promesse, precarietà”. Questo week end Milan esi sfideranno e il titolo è proprio “”“In quel gruppetto c’è posto perntus e Milan che domani si giocano credibilità, stima e classifica. Il monotono Motta ha due uomini in più a disposizione, se hadovrebbe impiegare Kolo Muani e Vlahovic (o Nico Gonzales) con Yldiz a destra, temo che si andrà alla staffetta. Conceiçao padre sa che ripetere il risultato di Riad è quello che si aspetta il popolo milanista ma sarebbe opportuno controllare la teatralità a bordo campo e non lasciarsi andare, nel dopo partita, a dichiarazioni “mourignesche”. Leggi anche: La pareggite dellantus ferma l’Atalanta e fa un favore a Napoli e InterA proposito di dichiarazioni, le parole (poi astutamente corrette) di Thiago Motta «per me la vittoria non è un’ossessione» hanno provocato ghigni delle vedove di Allegri alle quali, deboli di memoria, segnalo una dichiarazione del livornese il 29 maggio del ’23: «Se avessi voluto vincere non sarei tornato allantus ma sarei andato da altre due parti».