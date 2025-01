Inter-news.it - Infantino presenta FIFA World Cup Trophy Tour: «Ridefiniamo calcio mondiale»

Leggi su Inter-news.it

Giannihato ilCup, un viaggio nel quale il trofeo assegnato al vincitore delper Club passerà per oltre 20 paesi.LE DICHIARAZIONI – Un Giannientusiasta ha inaugurato ilClub, un’idea che consiste nel far viaggiare il trofeo in tutto il mondo: «Oltre 140 giorni in 29 città, e 20 paesi, sarà un viaggio epico per il trofeo. Per quanto riguarda il torneo, che sta aprendo nuove strade e ridefinendo ilper club, abbiamo deciso di celebrarlo con stile. IlClubCupconsentirà a giocatori, allenatori e tifosi di tutto il mondo la possibilità di vedere dal vivo il premio più ambito delper club globale. Così da portare la loro passione nel mondo, unendoli nell’entusiasmo e nel sogno che condividono di diventare i primi vincitori della nuova Coppa del Mondo per club».