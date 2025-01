Panorama.it - Il dialetto protagonista della cultura italiana

Ilrappresenta un pilastro fondamentale, un ponte tra passato e presente che racconta le radici profonde di ogni comunità. Il 17 gennaio, l'Italia celebra la Giornata Nazionale dele delle Lingue Locali, un'occasione per riscoprire e valorizzare questa ricchezza linguistica. Promossa dall'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) sin dal 2013, questa giornata sottolinea l'importanza di preservare e tramandare il nostro variegato patrimonio linguistico.Questa iniziativa è strettamente legata al riconoscimento del patrimoniole immateriale, sancito anche dall'UNESCO. L'Italia, con le sue 31 lingue riconosciute tra italiano e dialetti, si presenta come un vero e proprio tesoro di diversità linguistiche. Tra i più diffusi troviamo il veneto, il napoletano, il siciliano, il lombardo, il piemontese e il sardo, solo per citarne alcuni.