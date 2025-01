Ilprimatonazionale.it - Il delirio di “Non una di meno”: lo stupratore è un compagno ma la colpa è del fascismo

Roma, 17 gen – A Trento le femministe di “Non una di” denunciano lo stupro compiuto ai danni di una loro attivista da parte di quello che definiscono un “” che “si è sempre dichiarato alleato attraversando i nostri spazi pubblici”. Ma, nonostante l’appartenenza politica di quest’ultimo, riescono comunque nell’impresa di dare ladi tutto al patriarcato e al.Loè un, ma per le femministe di “Non una di” èdelOrmai per la sinistra ilè un gigantesco uomo di paglia, quello alla base di ogni argomento fantoccio, da riempire di volta in volta con tutto ciò che non va e che di male accade nel mondo, con tutte le proprie ossessioni e proiezioni mentali, con tutta la propria inammissibile oscurità. Perfino la violenza compiuta da undiventa una violenza fascista.