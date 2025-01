Iodonna.it - Il blush è un valido alleato anti-age: c'è una tecnica di applicazione, alla giapponese, che rinfresca anche l'area degli occhi e "riempie" il viso

Ilè un-age delle donne. In particolare di quelle giapponesi. Scelto nella tonalità e consistenza più adatta, ovvero rosato e cremoso, e applicato in una particolare maniera,ilringiovanendolo di parecchi anni. Ecco come. Truccarsi a 50 anni, i consigli per un makeup veloce e “-aging” X LeggiTattoo: il trend del farsi tatuare il fard sulle guance Ilnel truccoageSulsi è detto tanto, ma a quanto pare non tutto.