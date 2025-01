I Friedkin aggiungono 130 milioni, ma rinviano di un anno l’aumento dell'As Roma. Che ora rischia con un patrimonio negativo di 407, 7 milioni di euro

Leggi su Open.online

Zitti zitti inon hchiusodi capitale della Asfino a 520diprevisto entro il 31 dicembre 2024 e l’hrinviato di un, aumentandone però la posta. L’assemblea totalitaria della società giallorossa – che non essendo più quotata non è tenuta a dare informazioni periodiche – il 12 dicembre scorso ha constatato i mancati versamenti anche solo in parte delprevisto e ne ha rinviato il termine al 31 dicembre del 2025, stabilendo che il nuovo apporto di capitale in una o più tranches potrà avvenire fino a raggiungere un massimo di 650di, quindi 130dioltre le originarie previsioni.I finanziamenti degli ultimi due anni usati per rimborsare un vecchio prestito obbligazionarioL’attuale capitale sociale della Asrisulta sottoscritto e versato per 93.