I Campioni e le Campionesse di Smackdown

Devo essere sincero: Non tutte le storie dei “” disono da buttare. Ce ne sono di alcune che vengono trascinate fuori tempo massimo, altre che proprio non decollano ed altre ancora che, nonostante i pronostici avversi, riescono a risultare non solo digeribili, ma di elevata qualità. Partiamo con ordine e iniziamo dal top. La storia che coinvolge il campione WWE Cody Rhodes, in una rivalità che dura da mesi ormai con Kevin Owens, sembra essere quella che accompagnerà l’American Nightmare al suo match di Wrestlemania 41. Ora i due si affronteranno alla Royal Rumble l’1 Febbraio, in un ladder match, dove in palio saranno le due versioni del titolo massimo. Per intenderci: Questa rivalità sapeva di vecchio prima ancora di iniziare. Tuttavia il team creativo è riuscito a renderla intrigante, al di là di ogni possibile aspettativa, introducendo la diatriba sul titolo mondiale.