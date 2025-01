Laspunta.it - Domenico Marzi “Mastrangeli non pensi che possa bastare un po’ di maquillage, per governare”

Da mesi voci si rincorrono voci sul possibile sostegno esterno, stampella o ciambella di salvataggio dicono alcuni, del gruppo consigliare che fa capo all’ex sindaco di Frosinone, l’avvocato, al sindacoe alla sua sempre più risicata maggioranza.Voci suffragate anche da alcuni comportamenti tenuti dae da alcuni sui consiglieri che, anche con la loro presenza, hanno consentito di mantenere il numero legale in consiglio comunale, o come la proposta sull’alta velocità e il coinvolgimento dei comuni, nato proprio da un intervento diin consiglio comunale e ripreso al volo dal Sindaco.Ma l’obiettivo dinon è certo quello di fare da stampella ad una amministrazione sempre di più in agonia e che ogni giorno perde pezzi. L’ultima è la presa di distanze del consigliere di Fratelli d’Italia, Crescenzi che ha dichiarato il suo disaccordo al cambio dell’assessore, annunciando che in consiglio comunale si sentirà libero di dire la sua.