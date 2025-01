Dipendenti del call center Softlab Next senza stipendio, nulla di fatto al tavolo in Regione

Leggi su Corrieretoscano.it

PISTOIA – Nessuno spiraglio, per ora, nella vertenza sindacale per idi Pistoia gestiti da.C’è disappunto sull’esito dell’incontro del 17 gennaio sulla vertenza con il gestore a Pistoia assieme a Tecnoin raggruppamento temporaneo di undove sono impiegati 60 addetti.Lo esprime Valerio Fabiani consigliere per le vertenze aziendali del presidente Giani, che questa mattina ha riunito ildi crisi regionale a cui erano presenti i vertici dell’azienda, i lavoratori e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. L’impegno dichiarato questa mattina dall’azienda a pagare gli stipendi entro il 24 gennaio “certifica un ritardo, per giunta non il primo, che non è accettabile”, dice Fabiani, il quale a nome dellaribadisce quanto detto nel corso dell’incontro.