Sport.quotidiano.net - Contratti, il record non è di Haaland: Denilson firmò per 12 anni

L'attaccante norvegese del Manchester City Herlingha appena rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2027 fino al 2034, ovvero tra novee mezzo esatti. Si tratta ovviamente di una cifraconsiderando un mondo come quello del calcio moderno nel quale ormai assistiamo raramente a calciatori che decidono di legarsi a vita alla propria squadra del cuore, o comunque decisi a firmare accordi di una lunghezza così elevata. Il casoperò non rappresenta un unicum, ma soprattutto il calciatore norvegese non può nemmeno vantarsi di aver firmato l'accordo più lungo della storia di questo sport. Infatti, secondo quanto riportato dal "The Guardian", ildi longevità di un legame contrattuale tra un calciatore e il proprio club appartiene all'attaccante brasiliano, che nel 1998 si trasferì dal San Paolo al Real Betis Siviglia firmando per ben diecicon il club andaluso, il quale a propria volta fissò una clausola rescissoria dalla cifra folle di 750 miliardi di lire valida per ben dodici