Changeling | la storia vera dietro il film con Angelina Jolie

Leggi su Cinefilos.it

: lailconL’instancabile Clint Eastwood ha nel 2008 consegnato al cinema e ad i suoi spettatori due tra i più apprezzatidella suaografia recente. Si tratta di Gran Torino e(qui la nostra recensione). Quest’ultimo, presentato in concorso al Festival di Cannes di quell’anno, è basato su una vicenda realmente accaduta nella Los Angeles del 1928, che ha per protagonista una madre a cui, dopo la scomparsa del figlio, ne viene riportato uno che lei riconoscere non essere il suo. Unache permette al regista di affrontare tematiche e questioni sempre attuali, con risvolti che danno ulteriormente prova delle grandi emozioni che Eastwood sa confezionare in modo mai furbo o scontato.Autore della sceneggiatura è J. Michael Straczynski, che per anni si documentò circa gli eventi narrati nel, arrivando infine a dar vita ad unache nessuno sembrava voler produrre.