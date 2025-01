Liberoquotidiano.it - Centro: Ciani, 'a Milano nessuna corrente ma l'impegno della nostra cultura sulle sfide di oggi'

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Con Graziano Delrio, nei mesi scorsi, abbiamo condiviso la preoccupazione per il tempo grave che stiamo vivendo. Il mondo ripiombato nella guerra, una crisidemocrazia epartecipazione, e questo ci spinge a un maggior senso di responsabilità e". Paolo, segretario di Demos e vice capogruppo Pd-Ipd alla Camera, è tra i relatori dell'evento di domani ache lancerà 'Comunità democratica' con, tra gli altri, Romano Prodi, Pierluigi Castagnetti e Ernesto Maria Ruffini. "Sono stato invitato e sono stato felice di accettare. Già a settembre Delrio aveva lanciato l'idea di trovare un momento per confrontarsi su temi di attualità alla lucepolitica che condividiamo, il cristianesimo sociale, il cattolicesimo democratico, non solo in termini convegnisti e di nostalgia ma alla luce delledel nostro tempo.