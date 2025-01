Lapresse.it - Caso Sala: Tajani, Musk non ha avuto nulla a che fare con liberazione

Leggi su Lapresse.it

Torino, 17 gen. (LaPresse) – Elon“non haa checon la vicenda di Cecilia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa SkyTg24. Il patron di X ha“contatti con la famiglia, ma non ha svolto alcun ruolo”, ha detto. “Ilè stato risolto dal governo italiano, su questo non c’è dubbio, non ci sono stati interventi di altri”. “Non è vero che c’è stata una protesta da parte degli Stati Uniti”, ha aggiunto, assicurando che il segretario di Stato Usa Blinken “non mi ha mai manifestato una posizione contraria o protestato per quello che stava facendo l’Italia” per ladella giornalista.