Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del tram a Bologna, partono i lavori in via Indipendenza: le tappe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 gennaio 2025 -per ilin via, arrivano inella parte alta della strada. In via Saffi invece il cantiere si estende chiudendo temporaneamente l'incrocio tra via Vittorio Veneto e Malvasia; la circolazione resta aperta in enbe le direzioni. "È imminente l’arrivo del cantiere nella parte alta di via, dove con largo anticipo sul cronoprogramma - fa sapere il Comune - iprocederanno per segmenti, con avvii ogni due settimane, lasciando percorribile nella prima fase una corsia verso piazza Maggiore, come già preannunciato. Un piano dizzazione - spiega l'ente - all’insegna della gradualità, messo a punto per contemperare le esigenze di residenti e commercianti, preservando le linee del trasporto pubblico".