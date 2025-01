Panorama.it - Cambiaso al Manchester City, perché la Juventus non lo blinda

Era nata come una traccia da seguire in vista della prossima estate, sta evolvendo come colpo che squasserà il mercato di gennaio dellae del calcio italiano. Più ancora di quanto accaduto con la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint German, evento metabolizzato nel corso dei mesi autunnali e arrivato come fulmine a ciel sereno solo per i più distratti. Andreadallaal, invece, ha tutte le caratteristiche del cazzotto che colpisce forte e sotto la cintura il popolo bianconero.Pep Guardiola ha scelto il giovane esterno juventino come rinforzo per il suoche sta vivendo la stagione più difficile da quando il catalano è sbarcato in Inghilterra. Lo vuole per le sue caratteristiche tattiche, per la capacità di essere un esterno che entra dentro il campo e lega il gioco: prototipo del difensore moderno.