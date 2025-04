Sciopero taxi a Firenze garante chiede informazioni a prefetto e sindaco su disservizi

Firenze – La Commissione di garanzia sugli scioperi ha invitato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e la prefetta, Francesca Ferrandino, a comunicare ogni utile informazione, eventualmente corredata da idonea documentazione, in relazione ai gravi disservizi nel servizio taxi di Firenze – segnalati dagli organi di informazione – durante le giornate del 12 e 13 aprile 2025.

Sciopero dei taxi a Firenze: per l'intera giornata del 24 aprile. Contro l'abusivismo dilagante

Tassisti fermi per sciopero, a Firenze, il 24 aprile 2025. Fermi per l'intera giornata contro "l'abusivismo imperante e all'utilizzo improprio delle autorizzazioni Ncc in connessione con l'utilizzo

Sciopero taxi a Firenze contro "abusivismo imperante"

Firenze, 11 aprile 2025 - Sciopero dei tassisti a Firenze per l'intera giornata del 24 aprile contro "l'abusivismo imperante e all'utilizzo improprio delle autorizzazioni Ncc in connessione con

"Quella sera a piedi con lo sciopero dei mezzi e due taxi in servizio": la denuncia

Come muoversi a Monza un sabato sera di sciopero generale dei mezzi, con soli due taxi disponibili, che forniscono anche il servizio agli ospedali del territorio? Lo ha chiesto ieri sera, lunedì 27

