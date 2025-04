Pakistan rapiti due operatori della campagna antipolio

campagna nazionale contro la poliomielite che inizierà il 21 aprile per vaccinare 45 milioni di bambini Imolaoggi.it - Pakistan, rapiti due operatori della campagna antipolio Leggi su Imolaoggi.it Il rapimento è avvenuto prima di unanazionale contro la poliomielite che inizierà il 21 aprile per vaccinare 45 milioni di bambini

Potrebbe interessarti anche:

Via da Como: due prostitute e 4 irregolari imbarcati su voli diretti per l'Albania, Brasile e Pakistan

Per decisione della questura e della prefettura di Como, le pattuglie della polizia di Stato hanno intensificato i controlli sul territorio e le verifiche amministrative nei confronti di persone ...

Hamas consegnerà i corpi della madre con i due bimbi rapiti il 7 ottobre: il più piccolo aveva 10 mesi

Dopo oltre 500 giorni, Hamas restituirà i corpi della famiglia Bibas: la madre, Shiri, e i due bambini Kfir e Ariel, divenuti simbolo del dramma degli ostaggi israeliani. La loro morte era stata ...

Hamas libera altri 6 ostaggi, compresi due uomini rapiti da 10 anni. In cambio Israele rilascia 602 prigionieri palestinesi – Foto e video

Hamas ha rilasciato oggi altri sei ostaggi, gli ultimi in vita previsti dalla prima fase dell’accordo di cessate il fuoco con Israele siglato a gennaio. Si tratta di Tal Shoham, Eliya Cohen, Omer ...

Pakistan, rapiti due operatori della campagna antipolio. PAKISTAN Faisalabad: padre cristiano ucciso dopo la liberazione della figlia rapita. il manifesto. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Pakistan, rapiti due operatori della campagna antipolio - Alcuni uomini armati hanno attaccato un veicolo in Pakistan e rapito due operatori che stavano tornando a casa dopo aver visitato una struttura sanitaria nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nor ...

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Pakistan: dieci paramilitari rapiti - (ANSA) - PESHAWAR (PAKISTAN), 1 MAG - Dieci paramilitari pachistani sono stati rapiti da talebani nel nord-ovest, da dove e' partita offensiva dell'esercito.Secondo una prima ricostruzione della ...