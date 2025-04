Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-04-2025 ore 17:30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono difficoltà il raccordo anulare un incidente in carreggiata interna provoca incolonnamenti tra le uscite Cassia Flaminia Salaria ancora sul raccordo ancora in carreggiata interna permolto intenso abbiamo rallentamenti con code a tratti e partire dalla Nomentana fino all'uscita per la situazione analoga in carreggiata esterna dove ci sono rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in tangenziale code tra Corso Francia nella sala direzione San Giovanni nel frattempo la polizia locale Ci Segnala a notevoli difficoltà in via Appia Nuova a causa di un incidente o il momento l'abbia è chiusa altra Piazza Cesare Cantù e via Mario Menghini in direzione della raccordo anulare le deviazioni per via delle Cave e ci sono incolonnamenti a partire da Ponte Lungo incidente anche sulla Tuscolana con le code registrate tra Viale media viene a in direzione di Cinecittà incidente difficoltà di circone lungo via di Tor Bella Monaca all'altezza di viale Pietro anderloni in direzione della Casilina anche questa notte a partire dalle ore 22 chiusura della galleria pasa nelle due direzioni Ci troviamo tra Piazza della Rovere e porta Cavalleggeri quindi a ridosso di San Pietro la riapertura domani alle ore 5