Ancelotti invita Bernabeu a Magic per aiutare a produrre un ritorno contro l’Arsenal

Ancelotti ha invitato i fan a rendere il Santiago Bernabeu un'atmosfera ostile in vista della loro gamba di ritorno della Champions League contro l'Arsenal.Los Blancos dovrà ribaltare un deficit di 3-0 se vengono portati al libro in semifinale, un compito che sembra realistico solo per i campioni europei.Parlando davanti all'enorme scontro di Madrid nella capitale spagnola, Ancelotti ha dichiarato: "Domani abbiamo bisogno di un po 'di tutto: qualità e prestazioni complete, sia fisicamente che collettivamente. Nessuna di queste cose può andare storto."La motivazione è lì, e ora voglio che il giocatore sia calmo prima della partita. Sono chiaro che daremo il massimo."Abbiamo la qualità di girare questa cravatta, insieme all'impegno, all'esperienza e ai fan.

