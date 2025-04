Gli scatti del premio Pulitzer Tugnoli al ex convento uno sguardo ravvicinato sulla guerra in Medio Oriente

L’Unione Comuni della Bassa Romagna presenta, negli spazi dell’ExSan Francesco di Bagnacavallo, la mostra “fa che sia un racconto”, progetto interdisciplinare fatto di immagini, parole, testimonianze, per svelare le contraddizioni che caratterizzano la narrazione pubblica e mediatica.

